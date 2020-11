Jõesaare agent meedias levivatest spekulatsioonidest: Janari annab endast kõik, et olukorda parandada

Manresa teatas reedel leedulase Deividas Dulkyse palkamisest, kes mängib Janari Jõesaarega sama positsiooni peal. Hispaania meedias kirjutati, et leedulane toodigi võistkonda tagaliini tugevdamiseks, sest Jõesaar pole suutnud klubis kohaneda. Manresal on probleeme veelgi, kui hiljuti sai vigastada Guillem Jou.

Spekulatsioonid, et eestlane võib peagi klubist kinga saada, said seega hoogu juurde. Kreeka korvpalliajakirjanik Christos Harpidis teatas otsekoheselt, et Dulkys toodigi Jõesaare asemele.

"Ma ei ütleks, et tal on olnud kohanemisega probleeme," rääkis Delfile Jõesaare agent Nopponen. "Ma ei tea, mida teile lisada. Saan vaid öelda, et Jõesaar on praegu ikkagi Manresa mängija. Rohkem detaile ma hetkel lisada ei saa. Loomulikult on tema mänguaeg valmistanud pettumust, aga tean, et ta annab endast kõik, et enda olukorda parandada."

"Võin ainult spekuleerida," kommenteeris Nopponen eestlase vähest mänguaega. "Otsuseid teeb loomulikult treener (Pedro Martinez - toim). Lisaks oli tal väike vigastus," viitas agent Jõesaare hiljutisele põlvevigastusele.

Jou vigastuse järel on eestlane viimases kahes mängus rohkem mänguaega teeninud. Möödunud pühapäeva sai ta Manresa 103:102 võidumängus Zaragoza üle kirja 17 minutit ja kaks punkti. Nädala keskel mängis Jõesaar 15 minutit ja viskas viis punkti Tenerife Iberostari vastu, millele Manresa lõpuks 80:88. "Viimases kahes mängus on ta rohkem mänginud. Loodetavasti see niimoodi ka jätkub," lisas Nopponen.