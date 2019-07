JÄRELVAADATAV | Kaitses hätta jäänud Eesti U18 koondis sai EM-il esimese kaotuse

Eesti - Belgia mäng täispikkuses:

Eesti kaotas poolaja 35:47, aga kolmandal veerandajal jõuti Kerr Kriisa vedamisel nelja punkti kaugusele. Siis suutis Belgia taas edu kasvatada ja viimastel minutitel Eestil reaalset võiduvõimalust ei tekkinud.

Kriisa oli 20 punkti ja 8 korvisööduga Eesti resultatiivseim, Andres Matute Perner lisas 16 punkti ja 7 lauapalli. Joonas Riismaa arvele jäi 8 punkti ja 11 lauapalli.

Enne tänast oli Eesti on võitnud kõik kolm kohtumist. Alistati Rumeenia, Šveits ja Bulgaaria. Belglaste jaks oli üle käinud Šveitsist ja Bulgaariast, aga pühapäeval jäädi 43:65 alla Poolale. Belgia viimane vastane on Rumeenia, selles matšis on selge favoriit Belgia.

Kui Eesti, Poola ja Belgia vahel tekib surnud ring (kõigil 4 võitu, 1 kaotus), pääseb kindlasti edasi Eesti. Belgia peab sel juhul lootma, et Eesti võidaks Poolat vähemalt 34 punktiga. Seniste kohtumiste põhjal tundub see ebareaalne.

Eesti ja Poola kohtumine algab homme kell 14.