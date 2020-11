Janari Jõesaare koduklubi ostab eestlase positsioonile Leedu korvpalluri

32-aastane ja 195 cm pikkune Dulkys sõlmib Manresaga lepingu selle hooaja lõpuni. Nii viskava tagamängija kui ka väikese ääre positsioonil tegutsev Dulkys teenis Manresas leiba ka hooajal 2019/2020. Sel sügisel tegi ta ettevalmistuse Vilniuse Rytasega, aga ametlikes kohtumistes ta väljakule ei pääsenud.

Manresas pikalt pingil istunud Jõesaare jaoks terendasid Guillem Jou vigastuse tõttu mänguminutid, aga Dulkyse lisandumine võib eestlase rolli taas kahandada.

Pühapäeval, kui Jou oli juba traumaga audis, sai Jõesaar platsile 17 minutiks, mille jooksul viskas kaks punkti. Manresa võitis võõrsil 103:102 Zaragozat.

Hispaania meedia kirjutas oktoobri keskel, et kui Manresal poleks rahaprobleeme, oleks Jõesaar juba klubist minema saadetud. Dulkyse palkamine näitab, et mingid eurod on nüüdseks leitud.