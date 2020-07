Janari Jõesaare isa Alari: minu arust ta pole loru olnud. Kui ta on olnud, siis on see pigem treeneri süü

"Mingi moment on kindlasti oma süü olnud. Kohati on olnud liiga ülevoolav, armastused löövad pähe jne. Aga siin on ka meie treenerite teema: miks on temaga käitutud niimoodi? Seda pole keegi küsinud, mida treenerid arvavad temast, alati on öeldud, et on loru ja nii edasi. Tegelikult pole ta minu arust loru olnud, pigem on see olnud treeneri süü, kui ta on olnud. Kui annad piitsa ja näed, et sellest mängijast tuleb midagi, siis ka tuleb. Kuidas saab loru olla? Siis oled sina, treener, süüdi, kui pole materjalist mängijat teinud," rääkis Alari Jõesaar.

"Esimene aasta Kalevis Donaldas Kairys ka punnis vastu, võttis ainult välismaalasi, neeger peab mängima, aga lõpus pidi Janari mängima panema ja hakkas tulema," lisas ta.

Jõesaar läks 2011. aastal USA-sse keskkooli, aga naasis sealt planeeritust varem ehk 2015. aastal.

"Tegelikult Janari oli USA NCAA esimese divisjoni lahtitegija, temast alates hakkasid uue ajastu mehed saama sinna. Jah, läks tänu Toomas Annukile. Annuk pedereeris – vabandage väljendi pärast – samuti teda omamoodi. Kui ta Raplast ära jooksis, oli tal leping Rootsist laual, ütles, et läheb sinna. Aga miks ta ei saanud sinna? Kuna pidi minema sõjaväkke. Ütles, et pean minema sõjaväe komissariaadist läbi ja pärast seda saan allkirjastada lepingu. Selle ajaga võeti aga keegi teine," meenutas Alari Jõesaar.

"Siis läks ta Andres Sõbra juurde, aga Sõbral oli sellele kohale võetud välismaalased, kes pidid punkte tegema. Janarit nii palju mängida ei lastud, kuid too aasta oli kolmeste tabavus tal üle 40%. Ja palju ta lauda võttis selle mänguvärgi peale, ta ei olnud üldse sitt. Pärast seda hooaega tuli Tartusse Gert Kullamäe juurde. Kullamäe pole kordagi öelnud, et Janari oli laisk. Ta mängis end siin põhisse ja sealt hakkaski tähelend. Tal on elus olnud veidi ebaõnne, seegi on väga oluline."

Loe kogu intervjuud Alari Jõesaarega SIIT!