Janari Jõesaar: ma kaevasin endale augu...

Väite üheks tõestuseks on Janari Jõesaare mõne nädala tagune üleminek BC Kalev/Cramost Hispaania kõrgliigasse, mida peetakse Euroopa tugevaimaks kohalikuks sarjaks. Mahlamütse sinna ei võeta, eriti veel Eestist. Meie meeskorvpalluritest on varasemalt Hispaania kõrgliiga parkettidele pääsenud vaid Kristjan Kangur ja Siim-Sander Vene. Kangur 32selt ja Vene 27selt, Jõesaarel täitus detsembris 25.

Võtsime ette teekonna Tenerifele, et andeka spordimehega kohtuda ja rääkida. Tema sportlastee on olnud konarlik, isegi väga. Aastal 2015 sööstis ta piltlikult öeldes meteoriidina taevast alla sügavale maa sisse, pilkasse pimedusse. Just nii võiks võrrelda NBA klubide vaateväljas oleva mängija potsatamist Eesti meistriliiga keskmiku pingile. See oli šokk. Ainus mis päästa võis, oli tema ise.