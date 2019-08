Janar Talts uues ametis: siin mõistad, kui palju peab klubi toimimiseks tööd tegema

Kaks kuud Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi korvpalli osakonna spordidirektorina töötanud Janar Taltsi sõnul pole meeskonna peatreener Priit Vene teda platsile tagasi kutsunud. „Usun, et Priit hoiab mind pigem eemale, et ma ei tuiaks niisama saalis ringi, vaid tegeleksin oma tööga,“ sõnas Talts. „Näen, kuidas noored poisid on terve suve trennis rüganud. Meil on meeskonnas ikka tõelised spordimehed.“ Talts meenutas, et kui ta veel ise mängis, koguneti tavaliselt treeningutele augusti alguses. Praegused noored alustasid aga juba kuu aega varem.