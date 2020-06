Selleks et tippkorvpalli jõuda, on tarvis teiste riikide eakaaslastega võrdselt rinda pista 15–16-aastasena. 1999. ja 2000. aastal sündinud korvpallurid ongi sellest vanusest alates suutnud Euroopa turniiridel konkurentsi pakkuda ning põlvkonna liidrid on juba väärikalt esindanud Eesti koondist. Edukamad noored harjutasid ja õppisid Audentese spordigümnaasiumis, enne kui läksid välismaale, et areneda paremas keskkonnas. Kas kodus ei suudetud nendega piisavalt hästi tegeleda? Peame vaatama peeglisse ja tunnistama – jah!