Jaak Salumets Eesti-Läti liigast: hooaja keskel polnud kumbki teineteisega rahul, aga tegelikult oleme nabanööri mööda seotud

"See on ainuke võimalus hoida Eesti korvpalli taset, meeste taset, kui teeme lätlastega koos. Lätlased defineerisid sama asja. See on nendele väga kasulik. Hooaja keskel ei olnud lätlased meiega rahul ja meie ei olnud lätlastega rahul, kuid tegelikult me oleme nabanööri mööda seotud – nii lätlased kui meie," rääkis Salumets ETV spordisaates.

Koroonaviiruse tõttu märtsis katkenud hooajal oli liigas lõpuks konkurentsis seitse Eesti ja seitse Läti klubi. "See on ühiskonnale vajalik ja mitte selleks, et mingi tulemus teha vaid see on koht, kus kogukonnad saavad koos käia, rääkida – lähedalt või kaugelt, aga mingisugused ühised huvid tekivad. Mina nimetan seda energeetiliseks väljaks. Kõik me oleme siin seotud ja kui mingisugune särin hakkab käima, siis tuleb ka elu sisse," ütles Salumets.

