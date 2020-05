Itaaliast koju naasnud Siim-Sander Vene tulevikuplaanidest: teadmatust on praegu veel palju

"Situatsioon on nii keeruline ja teistsugune, et praegu midagi ennustada või mõelda on suhteliselt raske," tõdes Vene intervjuus Eesti Korvpalliliidule. "Ei tea ka võistkonnad, mis neist täpselt saab, mis eelarved on ja mis liigas keegi mängib. Järjestus pandi küll paika, aga kui paljudel (meeskondadel) on võimekus Euroopas teist liigat veel mängida?"

"Igapäevaselt saab lugeda Itaalia meediast, et mõeldakse erinevaid variante välja," rääkis Vene, lisades, et praegu oleks Itaalias võimalus viia läbi mõni suurem muutus. "Kas mängida 16 või 20 võistkonnaga või teha klubide arv veel suuremaks? Praegu enda koha pealt midagi mõelda või unistada on suhteliselt raske. Olukord on maailmas keeruline ja teadmatust on nii palju. Täna pole mõtet veel heietada selle üle."

Vene ja Varese hoidsid Itaalia kõrgliigas enne eriolukorra väljakuulutamist 12. kohta. Eestlane tõi keskmiselt mängus 10,8 punkti, korjas 4,2 lauapalli ja jagas 2,3 tulemuslikku söötu.