Itaaliasse jäänud Siim-Sander Vene hoiatus koroonaviiruse skeptikutele: ka siin arvati alguses, et pole hullu

Vene on viimastel nädalatel oma silmaga näinud, kuidas Põhja-Itaalia on koroonaviiruse leviku tõttu kriisi vajunud. Eriti raskes seisus on meditsiinisüsteem, mis ei suuda enam kõiki abivajajaid aidata. Ometi tuli tal Varese linna edasi jääda, sest Itaalia alaliidu juhid on vähemalt sõnades öelnud, et tahavad Meistriliiga hooajaga jätkata.

„Ootame vähemalt seni siin, kuni mingi otsus tuleb. Praegustes tingimustes ei viitsi edasi-tagasi sõita,” rääkis koos elukaaslase Ele-Riin Tammikuga Vareses viibiv Vene esmaspäeva lõunal Delfile.

Esialgu on Itaalia kõrgliiga peatatud 3. aprillini, teateid võib tulla ka varem. Aga ei pruugi. Nagu segasele ajale kohane.

„Kui hooaeg lõppenuks kuulutatakse, peab vaatama, kas saab kuidagi Eestisse tagasi. On kuulda olnud mitmesuguseid arvamusi – osa võistkondi tahaks ära lõpetada, teised edasi mängida. Varese arvamust ei teagi, ega info väga ei liigu. Mina praegu ei näe, kuidas mängud jätkuda võiks. Praegu ei või me normaalselt treenidagi. Tegelikult vahet eriti pole, lihtsalt otsus võiks tulla. Siis saab eluga edasi minna,” selgitas 29-aastane Vene.

Vareses on toidupoed ja haiglad lahti, muud ühiskondlikud asutused kinni. Tänaval on lubatud kõndida, aga ainult kindla eesmärgiga. Poes käimine sobib.

Vene „treening” koosneb peamiselt jõuharjutustest, mida saab teha korteri põrandal, natukenegi liikumisrõõmu pakub sisehoov.

Ainsa positiivse asjana tõi Vene esile, et nende majapidamisse pole viirus jõudnud ja loodetavasti ei jõua ka. Kodumaa poole kiigates pole korvpalluri arvates liigseks optimismiks põhjust, valmis tuleb olla kõigeks.