Itaalia tippklubiga liitunud Kaspar Treier: tunnen lepingu üle uhkust

"Tunnen Sassariga lepingu sõlmimise üle uhkust. Kui Itaaliasse kuus aastat tagasi tulin, tahtsin ühel päeval mängida kõige kõrgemal tasemel. Kõrgliigasse jõudmine teeb mind õnnelikuks ja motiveerib mind järgmise hooaja eel palju," ütles 20-aastane Treier.

"Olen kindel, et meil on hea tiim. Rääkisin telefonitsi peatreener Gianmarco Pozzeccoga ja see andis mulle palju enesekindlust," lisas ta.

Treier võttis kokku ka oma pika teekonna Itaalias, mis algas noortetiimidest.

"Raske on kodust nii vara lahkuda. Pean ennast õnnelikuks näiteks, sest välismaale minemisest oli juttu juba siis, kui olin 13. Saime perekonnaga selleks paar aastat valmistuda ja kui see juhtus, ei tulnud see kellelegi šokina. Esimesed kolm-neli kuud olid rasked, aga tänu tiimikaaslastele hakkasin ennast tundma nagu kodus," lausus ääremängija.

"Minu tugevaks küljeks on kolmepunktivise, aga on palju asju, mida saan parandada. Näiteks põrgatuselt viskele minek, füüsiline mäng, jalgade kiirus ja nii edasi. Töötan suvel kõvasti, et paremaks saada ja Itaalia kõrgliigaks valmis olla," sõnas Treier.

Lisaks Itaalia liigale saab Treier ennast proovile panna ka FIBA Meistrite liigas. "Meistrite liiga oli üks põhjus, miks ma Sassari valisin. Saame kohtuda tugevate Euroopa tiimidega. Saan ennast sel tasemel proovile panna."

Treier mängis mullu koos kaasmaalase Mikk Jurkatammega Itaalia tugevuselt teises liigas Ravenna ridades. Treieri arvele jäi enneaegselt lõppenud hooajal keskmiselt 9,8 punkti, 4,5 lauapalli ja 1,3 resultatiivset söötu mängu kohta.