Itaalia tippklubi peatreener kinnitas Kaspar Treieri palkamist: loodan, et temast saab uus Kangur

"Loodan, et Treierist saab uus Kristjan Kangur. Asi pole ainult rahvuses. Treieril on nüüd Itaalia korvpallikodakondsus ja kuulsin, et Kangur on teda juba valiku puhul õnnitlenud," rääkis Pozzecco.

Hooaja katkestamise ajal hoidis Sassari Itaalia kõrgliigas 16 võidu ja 5 kaotusega teist kohta. 2015. aastal tuli Sardiinia klubi Itaalia meistriks, 2019. aastal lõpetati teise kohaga.

20-aastane ja 204 cm pikkune Treier mängis lõppenud hooajal Itaalia tugevuselt teises liigas parimat võiduprotsenti näidanud Ravenna klubis, kus ta kerkis põhitegijate sekka. Treieri keskmisteks näitajateks jäid 9,8 punkti ja 4,5 lauapalli.

Treier oleks Itaalia kõrgliigas mängima pidanud juba lõppenud hooajal, aga Avellino klubi loobus rahaliste raskuste tõttu kõrgel tasemel mängimisest.