Itaalia meistriliigas mängiv Henri Drell: näen ennast viie aasta pärast NBA-s

Järgmine eesmärk on kindlasti Serie A-s stabiilset taset näidata. Siiamaani on minu esitused olnud üles-alla. Usun, et olen kohanenud hästi, sest mul on olnud nii häid kui halbu mänge, aga tunnen, et suudan sellisel tasemel mängida küll.

Mida arvad oma senisest hooajast Pesaro ridades?

Nagu juba mainisin, siis isiklikult on olnud paremaid ja halvemaid hetki, aga nii see areng käibki. Olen rahul oma senise kogemusega ja pingutan edasi ning kavatasen igas kohtumises 100% anda. Meeskonnana tunnen, et areneme iga päevaga edasi.

Mis on su eesmärgid tulevikuks? Missuguseks mängijaks tahaksid saada ja kus sa näed ennast 5 aasta pärast?

Minu lõplik siht on saada NBA-sse. Tahaksin saada korvpalluriks, kellega kõigile meeldib koos mängida. Soovin oma meeskonnakaaslasi mängu ajal paremaks muuta. Usun, et olen viie aasta pärast NBA-s.

Kuidas suhtud oma võimalustesse NBA-sse pääseda?

Kui ma jätkan arenemist ja töötamist, siis on kõik võimalik ning usun, et ühel päeval ma seal ka mängin.

Kes on sinu eeskujuks korvpallis?

Mulle meeldib Paul George'i (Los Angeles Clippers - K.R.) jälgida ja tema mängu tundma tundma õppida.

