Itaalia korvpallihiiule silma jäänud Kaspar Treier: läheb veidi aega, kuni keegi konkreetselt uksele koputama tuleb

Toimetas: Kaspar Ruus reporter RUS 9

Kaspar Treier. Foto: Margus Pahv

Kuuendat aastat Itaalias elav Kaspar Treier on jäänud hea mänguga Itaalia esiliigas silma ühele saapamaa gigandile. Itaalia meedia teatel on Eesti rahvuskoondislase vastu huvi tundmas sel varalõppenud hooajal Serie A-s teisel kohal platseerunud Sassari Dinamo.