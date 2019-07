Itaalia esiliigas jookseb uuel hooajal platsile tandem Jurkatamm-Treier

"Olen väga rahul!” sõnas Jurkatamm. “Mul peaks tulema nüüd võimalus ennast rohkem näidata, kuna meeskond on selliselt komplekteeritud, et mul võib seal üsna suur roll olla. Õnneks minu jaoks nüüd U20 EM-finaalturniir seda tähtsust ei oma, et peaks hakkama ennast uue lepingu jaoks näitama," vahendas portaal Korvpall24.ee.

Itaalia esiliigas ehk Serie A2 tasemel on uuel hooajal pallimas vähemalt kolm eestlast: Treier ja Jurkatamm Ravennas ning Kaspar Kitsing Forlis. Suurt huvi on selle liiga tiimide poolt näidatud ka Rain Veidemani vastu, kes viimased aastad ennast sel tasemel juba tõestanud.

