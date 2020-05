Itaalia esiliiga meeskond on Veidemanile endiselt võlgu

"Praegu oleks seal vaja see majanduslik pool ilusasti korda saada ja siis vaatab suve paiku edasi, mis saab," lausus aprillis Eestisse naasnud Veideman.

Ta lisas, et klubi jäi talle võlgu juba varasemast. Lisaks tunnistab korvpallur, et kui see oleks olnud tema esimene välismaa kogemus, siis ta ei tahaks enam kunagi välisklubisse minna.

"Võrreldes teiste aastatega ei olnud seal asjad hästi ja meil oli päris palju ebaõnne ka. Kuidagi ei läinud see hooaeg," tunnistas Veideman.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis