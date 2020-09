Isukalt lauapallide eest võidelnud Henri Drell aitas Pesaro kindla võiduni

20-aastase Drelli arvele jäi 25 minutiga 7 punkti, 9 lauapalli (neist 4 olid ründelauad) ja 2 resultatiivset söötu. Pesaro resultatiivseim oli 15 punktiga Simone Zanotti.

Eile kirjutas portaal Sportando, et Pesaro kaalub Drelli laenule saatmist. Klubi soovib kuuendaks välismaalaseks palgata korvialust mängijat. Senistes mängudes on Drell peamiselt tegutsenud just suure ääre positsioonil, ent oma oskuste ja kehaga sobiks eestlane pigem väikeseks ääreks.

Pesaro on Itaalia superkarika D-grupis võitnud kolm ja kaotanud ühe mängu. Laupäeval kohtutakse Brindisiga (2-2). Brindisi alistas neljapäeval Kaspar Treieri koduklubi Sassari. Treier platsil ei käinud.