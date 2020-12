INTERVJUU | Korvpalliliidu presidendiks saav Priit Sarapuu: peame arvestama kõikide klubidega, mitte kolme-nelja arvamusega

Neljapäeval kogunev korvpalliliidu üldkogu töötab tavapärasemast kiiremas rütmis. Koroonaviiruse leviku ajal pole mõistlik korraldada ülipikki arutelusid. Maksimaalselt paari tunniga tehakse läbi organisatsiooni tegevuse jätkumiseks vajalikud toimingud ja kinnitatakse alaliidu uueks presidendiks Priit Sarapuu.

Valimisvõitlust seekord polnud. Pikki aastaid alaliidu juhatuse liikmeks olnud Sarapuu on presidendi kohale ainus kandidaat. Tõenäosus, et teda ametisse ei kinnitata, on olematu. Sarapuu ei plaani revolutsioonilisi muutusi, vaid tahab jätkata Jaak Salumetsa valitsemisajal püstitatud eesmärkide poole liikumist.

Mõned lubadused tal siiski on. Alaliidust peaks saama parem klubide teenindaja, varjusurmast tuleb ellu äratada naiste korvpall ja parandada klubide töö kvaliteeti.

Priit Sarapuu, oled aastaid kuulunud korvpalliliidu juhatusse ja seepärast peaks sul olema selge ülevaade korvpalli olukorrast. Millises seisus alaliidu juhtimise sa üle võtad?

Tunne on väga tugev. Oleme viimased aastad päris kõvasti pingutanud, et saaksime alaliidu rahalise seisu paremaks. Oleme kasutanud konservatiivset eelarvepoliitikat ja mustadeks päevadeks on teatud tagavara olemas. Kui ma vaatan pika plaani olemasolu ja strateegiat, siis on ka sellega kõik hästi. Jaak Salumetsa presidendiks olemise ajal sai alaliitu toodud ühist mõtlemist – Salumets ja peasekretär Keio Kuhi tegid klubidele ringi peale ja selle käigus tekkinud teadmise ja pika plaaniga oleme elanud. Sellega tahaks ka edasi minna. Usun, et tervikuna on korvpall paljulubavas seisus.

Selle jutu põhjal tundub kõik olevat väga heas seisus. Kas on siiski midagi, mis vajaks esmajärjekorras muutmist?

Korvpalliliidule on oluline ala populariseerimine ja kandepinna laiendamine. Teine asi on teenindus. Alaliiduna peame teenindama oma liikmeid. See on roll, mida me saame täita paremini. Tunnen, et oma igapäevases töös saan tuua selles vallas kompetentsi juurde ning sekretariaat ja juhatus saavad seda paremini teha.