Glamuurist on asi siiski kaugel. TalTechi korvpalliklubi spordidirektori ametis on vaja teha ka musta tööd. Korvpalliplatsil sai Arbet sellega suurepäraselt hakkama, just tema ülesandeks oli koondises ja Kalev/Cramos pidurdada vastaste kõige ohtlikumaid tagamängijaid.

Kuigi Arbeti karjääri lõpetamise otsus sündis juba 2019. sügisel, kutsus süda ta lemmikala juurde tagasi.

Eesti Päevalehele antud intervjuus räägib Eesti koondises 156 mängu pidanud Arbet uuest väljakutsest ja lisaks töö kõrvalt mängimisest, spetsialistide poolt kiidetud füüsilisest vormist ja kuueaastasest pojast Geronist, kes on hoolimata noorest east olnud juba pikka aega tõeline korvpallifänn.