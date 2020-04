INTERVJUU | Eesti korvpallikoondise uksele koputav Mikk Jurkatamm: ma ei olnud ühegi tiimiga varem nii heas seisus olnud

Nädala keskpaiga seisuga otsis Jurkatamm võimalusi, kuidas Eestisse tagasi saada. Võrkpallurid Robert Täht ja Siim Põlluäär ning sarnaselt Jurkatammega Itaalia esiliigas mänginud korvpallur Rain Veideman alustasid reisi Rooma lennujaamast, aga nüüdseks on tekkinud mõned variandid juurde.

„Luba on antud, ootan õiget hetke,“ teatas Jurkatamm nädala keskel Ravennast. Karantiiniaeg möödus tal nagu Itaalias ikka – õues jooksmine oli keelatud, toas tuli piirduda mattide ja lintide abil tehtavate harjutustega.

Koos Jurkatammega esindas lõppenud hooajal Ravennat ka mõnevõrra kogenum Kaspar Treier (20). Koroonaviirus Ravenna klubi räsinud ei ole, sümptomite puudumise tõttu pole kedagi testima saadetud.

Mis Jurkatammest edasi saab, pole teada. Pikk leping Itaalia tippklubi Bologna Virtusega saab läbi, viimasel kahel hooajal oli ta sealt Ravennas laenul. Et Ravenna hoidis mängude katkestamise ajal Itaalia esiliiga idadivisjonis võrdlemisi kindlat liidrikohta, on võimalik, et klubi edutatakse Itaalia kõrgliigasse. Otsust pole veel tehtud.

Loe intervjuust, mis sai Jurkatammele hooaja alguses takistuseks, kuidas hindab ta enda arengut ja kuidas sujus Ravennas kahe eestlase koostöö.