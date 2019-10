Indrek Reinbok: on lootust, et saame juba sel nädalal korvi alla täiendust juurde

Erinevate meediaportaalide andmetel on meeskond loobumas klubiga hiljuti liitunud britist tsentri Ryan Richardsi teenetest.

"Praegu ei saa me midagi kinnitada," kommenteeris Reinbok Delfile kuulujutte.

"Ta on väga vähe meid seni aidata saanud, sest sääremarja lihase vigastus on teda ikkagi segamas," vastas abitreener küsimusele, kuidas klubi tsentri senise kohanemisega rahule on jäänud.

"Me oleme jahtimas korvi alla lisa juurde," tunnistas Reinbok. "Lootust on, et juba see nädal liitub üks uus mees meiega. Küll aga on selge, et dokumentide vormistamine võtab aega ehk kui isegi saame uue tsentri, siis kohtumises Permi Parmaga ta meid aidata ei saa."

Kuidas võib uue tsentri liitumine mõjutada Ryan Richardsi kohta klubis? "Eks seda vaatame siis, kui asi käes on."

BC Kalev/Cramo jaoks jätkub hooaeg sel laupäeval, kui VTB Ühisliigas minnakse võõrsil vastamisi Permi Parmaga.