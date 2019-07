Idapiiri taha siirduv Alar Varrak: mulle tehti ka Eestist üks huvitav pakkumine

37-aastane Varrak tunnistas, et otsus Venemaa klubiga liituda ei sündinud kergelt. "Treenerina oli otsuse langetamine lihtne, spordidirektorina kaalusin seda pikalt. Arutasin erinevate inimestega alaliidust ja mujalt. Spordidirektori töö on väga huvitav ja vajalik Eesti korvpallile. Mul oli väga raske käima saadud ratta pealt maha astuda, kuid loodan, et leiame kiiresti uue inimese, kes toob värskeid mõtteid ja jätkab seda tööd innukalt," kommenteeris Varrak.

Aastatel 2012–2017 BC Kalev/Cramo peatreeneri positsiooni täitnud Varrak sõnas, et spordidirektori ametikoht arendas teda inimesena olulisel määral. "Ma olen sisuliselt terve elu olnud korvpallitreener. Töötamine alaliidus pani mind nägema Eesti korvpalli palju suurema pildina. Kuidas toimub korvpalli sümbioos – treenerid, klubijuhid, kust tuleb raha, noorte ja täiskasvanute pidepunktid. Väga huvitav ja silmaringi avardav kogemus. Lisaks sain käia erinevate mängijate koduklubide juures ja näha treenerina teistsuguseid lähenemisi."

Otsuse langetamisel sai mehe sõnul määravaks tahe taas treeneritööd teha: "Mulle tehti ka Eestist üks huvitav pakkumine, aga mõtlesin, et tahaksin ikkagi uuesti treeneriametit proovida. Eesti treeneritele ei pruugi väga tihti selliseid võimalusi avaneda ja seetõttu otsutsasin sellest kinni haarata."

Mil määral mõjutab Venemaale siirdumine Varraku isiklikku elu? "Õnneks on mul Leedu kogemus all. Loomulikult olen harjunud, et naine ja lapsed ootavad mind kodus. Kindlasti on lähedastest eemalolemine välismaal töötamise üks miinuspool, kuid viimane kaalukauss oli see, kui kodust öeldi, et mine ja proovi, saad kogemuse võrra rikkamaks."