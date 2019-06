Homsest alates saavad kõik soovijad Tartu Rockiga liituda ning auliikmeks saada

Avaldame Rock korvpalliklubi avaliku pöördumise:

Kel tõeliselt südamel Tartu korvpalli areng, siis nüüd saab sellele otse õla alla panna. Alates 5. juunist saab liituda vastasutatud Rock korvpalliklubiga, saab niimoodi klubi omanikuna kaasa aidata, et Tartu korvpall tõuseks taas endisesse kõrgusesse. Vähemaga me ju ei lepi, eks! Uudne visioon, Rocki nimi ja kogukonna kaasalöömine on need sammud, mis toovad lõpptulemusena Tartusse taas kõrgete eesmärkidega profimeeskonna.

Klubiga liitumiseks ja auliikme staatuse saamiseks tuleb minna leheküljele www.rocktartu.ee makstes registreerimistasu 10€ ja jättes meile oma kontaktandmed. Kõikidele liitujatele on kingituseks spetsiaalne Rocki rinnamärk ning lisaks kas „Rock is back" sall või nokamüts. Esimesed kolmsada liitujat saavad endale ka raamatu „Tartu Rock! Tartu Rock! Ühe korvpallimeeskonna lugu".

Niimoodi loome kõik koos kogukonnaklubi, mis on meie kõigi oma.

Kogukonnaklubi põhimõte on, et klubiga saab liituda iga huviline saades hääleõiguse klubi igapäevastes tegemistes, klubi juhtorganite valimises ning sellekaudu tundes ennast osana klubi mõttest ja tööst.

Nii panustame me kõik klubi arengusse ja sedakaudu on ühiselt võimalik klubile tekitada suuremat tulubaasi ning kaasa rääkida tähtsamates otsustes. Selline formaat teeb meile klubi südamelähedaseks. See tähendab ka palju paremat info levikut, sponsorite toetusi, rohkem fänne, täis saale, suuremat tulubaasi, paremaid mängijaid ja seekaudu ka loodetavasti tulevikus meistriliiga karikat Tartusse!