Homme toimub Tallinnas 3x3 tänavakorvpalliturniir Red Bull Reign

Esimene võistluspäev toimub Tallinnas Schnelli pargis. 7. augustil peetakse kvalifikatsioon ka Tartus, Raatuse Kooli väljakul. Mõlemal kvalifikatsioonil pääseb võistlema 16 neljaliikmelist tiimi (3 mängijat + 1 varu). Tallinnas toimuva finaalturniiri võitjameeskond sõidab augusti lõpus Kanadasse rahvusvahelisele finaalvõistlusele Eestit esindama.

Red Bull Reign on FIBA 3x3 reeglite alusel mängitava tänavakorvpalli variatsioon – mängitakse 21-punktini või 10-minutilise mänguaja lõpuni. Seetõttu põhineb mäng rünnakul ja kiirel tempol.

Igast alagrupist pääseb edasi kaks enim Red Bull Reign punkte saanud meeskonda. Punkte saab teenida mängu võiduga (5 punkti) ja Make It Reign boonusega (6 punkti). Make it Reign boonuse saab meeskond, kes alagrupimängudes on visanud enim punkte.

Kokku pääseb Tallinnas toimuvale finaalvõistlusele 16 meeskonda ehk siis mõlema kvalifikatsioonipäeva 8 paremat.

Lõppkokkuvõttes esindab tugevaim meeskond Eestit Torontos, kus võisteldakse neljateistkümne riigiga.

Võistluste ajakava ja registreerimine:

31. juuli 17.00, kvalifikatsioon Tallinnas Schnelli pargis

07. augustil 17.00, kvalifikatsioon Tartus Raatuse Kooli väljakul

14. augustil 17.00, Eesti finaal Tallinnas

Registreerida saab veebiaadressil www.redbull.ee/redbullreign