HOMME DELFI TV-s | Eesti korvpallikoondis madistab Saku Suurhallis tugeva Leeduga

Reedel lähevad omavahel vastamisi Eesti ja Leedu. "Olen päris seal puid alla saanud, et kossuriik me pole ja kõik, mis teeme, on nali," rääkis lõppenud hooajal Kaunase Žalgirise nimekirja kuulunud Kriisa mängust Leeduga. "Nüüd tahaks neile hambaid küll näidata, et päris nii pole. Oleme korralikult trenni teinud ja nemad on kõvasti vähem teinud, võib-olla saame sellega natukene (neile näidata)."

Laupäeval madistavad omavahel Leedu ja Läti, pühapäeval lõppeb turniir naabrite Eesti ja Läti omavahelise vastasseisuga.

Lisaks Balti keti karikale peab Eesti järgmisel nädalal võõrsil kaks kohtumist Soomega.

Eesti korvpallikoondis sõprusmängudeks Leedu, Läti ja Soomega:

Tagamängijad: Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Siim-Markus Post, Rain Veideman, Robert Valge, Martin Dorbek, Mikk Jurkatamm

Ääremängijad: Siim-Sander Vene, Janari Jõesaar, Henri Drell, Sander Raieste, Kregor Hermet, Saimon Sutt, Mihkel Kirves

Keskmängijad: Rauno Nurger, Kristjan Kitsing

Balti keti karikaturniiri mängude ajakava:

Reede, 24.07 kell 19:30 - Eesti vs Leedu

Laupäev, 25.07 kell 19:30 - Leedu vs Läti

Pühapäev, 26.07 kell 19:30 - Eesti vs Läti