Hispaanias korvpallidieedil olnud Nurger: ei hakka valetama, vorm pole kõige parem

"Vorm ei ole just kõige parem. Ma olen nüüd saalis kolmandat korda nelja kuu jooksul. Hispaanias ei olnud mul kahjuks võimalik saali minna. Korvpalli poole pealt jäi niimoodi, et nii palju, kui ma väljas sain ise viskamas käia, nii palju sain teha. Esimene nädal on päris raske olnud, ma ei hakka valetama," rääkis 26-aastane keskmängija ERR-ile.

Kui Breogan oleks Hispaania meistriliigasse tõusnud, oleks Nurgeri leping edasi läinud, nüüd peab ta aga taas uut klubi otsima. Nurgeri sõnul eelistaks ta jätkata Hispaanias, kuid kui mujalt tuleb paremaid pakkumisi, siis tuleb sinna minna.

"Võib-olla selle kuu või augusti jooksul saab teada, kuhu mängima lähme," ütles ta.

