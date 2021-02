Hispaania korvpalli tippmängud jõuavad Eesti vaatajateni

Lisaks pakub Go3 eestikeelseid spordikommentaare, tipphetkede videokokkuvõtteid ja intervjuusid. Eesti korvpallifännidel on võimalus kaasa elada Sander Raieste ja Siim-Sander Vene mängudele vastavalt Vitoria Baskonia ja Montakit Fuenlabrada ridades.

TV3 Grupi spordijuht Raimonds Zeps: “Meil on hea meel sõlmida Eestis eksklusiivne koostöölepe Liga ACB-ga. Hispaania tippliiga ACB on kahtlemata Euroopa tugevaim rahvuslik liiga. Eestis on praegu korvpalli populaarsus taas tõusuteel ja võimalus elada kaasa Siim-Sander Venele ja Sander Raiestele on suurepärane.”

ACB Rahvusvahelise arengu juhataja Joan Manuel Carreras lisas: „Meil on hea meel alustada koostööd Go3-ga ACB hooaja suursündmuse Copa del Rey näitamisega. See on kahtlemata võimas algus. Eesti on pika korvpalliajalooga riik ja meie jaoks oli oluline jõuda sellesse piirkonda partneriga nagu seda on Go3, kellega loodame pikka koostööd.“

Koostöö Liga ACB-ga täiendab Go3 spordiülekannete valikut, kuhu kuuluvad NBA, Euroliiga ja EuroCup mängud, UFC, UEFA Meistrite ja Euroopa liiga, Inglise kõrgliiga, ATP Tennis, KHL hoki, Moto GP, MXGP ja teiste liigade ülekanded.