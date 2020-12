Hispaania kõrgliigaklubi lõpetas koostöö Janari Jõesaarega

🖊️ Acord per la desvinculació de Janari Joesaar

⏩ El jugador estoni deixa el BAXI #Manresa



🖊️ Acuerdo para la desvinculación de Janari Joesaar

⏩ El jugador estonio deja el BAXI Manresa



🙌 Thank you & good luck, JJ!https://t.co/F9Wg7VQnh6