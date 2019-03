Henri Drellil tuleb debüüdi tõttu tänasesse trenni kaaslastele magus kingitus tuua

Sealjuures on spordivõistkondade puhul traditsiooniks, et debütandid peavad mingil moel vanematele olijatele kas meelelahutust või -head pakkuma. “Eks noored saavad meil ikka puid alla. Kõige rohkem isegi treeneritelt. Aga ma olengi nagu rookie’d NBA-s, pean tassima rätikuid ja muid asju," rääkis Drell Korvpall24.ee-le.

"Tänase debüüdi puhul pean homme kõigile trenni sõõrikuid viima,” naeris Eesti noorkorvpallur ja lisas: “Ma ei tea, kas see on siin traditsioon või ei, aga mulle öeldi, et pean tooma igaühele ühe sõõriku ehk umbes 20 tükki.”

