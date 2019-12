Henri Drelli koduklubi vallandas peatreeneri

Pesaro meeskond vallandas neljapäeval senise juhendaja Federico Perego ning määras uueks peatreeneriks Giancarlo Sacco, teatab Sportando.

Pesaro on siiani koduliigas kaotanud kõik kümme mängu ja asub Serie A-s kindlalt viimasel kohal. 19-aastane Drell on kogunud keskmiselt 20,7 mänguminutiga 6,0 punkti, 2,6 lauapalli ja 1,3 resultatiivset söötu mängu kohta. Mängust on Drell viskeid tabanud 35,5%-ga (seejuures kolmesed 22,2%) ja vabaviskeid 71,4%-ga.