Henri Drelli koduklubi jäi Itaalia kõrgliigasse püsima, aga mängija soovib võistkonnast lahkuda

Eesti koondislase Henri Drelli koduklubi Pesaro hoidis hooaja lõpetamise hetkel ühe võidu ja 19 kaotusega viimast kohta, kusjuures eelviimasest positsioonist lahutas neid koguni kuus võitu. Kui hooaeg oleks lõpuni mängitud, langenuks Pesaro 99,9 protsendilise tõenäosusega esiliigasse.

Sel juhul oleks Drelli kolme aasta pikkune leping automaatselt katkenud, sest Itaalia esiliigas võib igas kohtumises mängida vaid kaks välismaalast.

Eelmise nädala lõpus ütles NBA-st unistav Drell ERR-ile, et ta soovib igal juhul Pesarost lahkuda.

"Kindel on see, et ma ei taha jätkata Itaalias samas võistkonnas. Minu siht on kusagil Euroopa tipptasemel või siis kui mitte NBA-sse, siis NBA tütarliigasse," rääkis ta.