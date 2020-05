Henri Drell NBA-st: see on olnud mu eesmärk ja usun, et saan selle ka tehtud

"Kui ennast sinna kirja paned, siis paned ennast üles maailmapilti ja näed reaalselt, millised on sul võimalused NBA-s. Muidu, kui ennast sinna draft'i ei paneks, siis ma ei saaks minna näiteks NBA tiimidega treenima. See peab olema kindlasti tehtud," rääkis Drell ERR-ile.

"Kindel on see, et ma ei taha jätkata Itaalias samas võistkonnas. Minu siht on kusagil Euroopa tipptasemel või siis kui mitte NBA-sse, siis NBA tütarliigasse," lisas Drell. Unistused on ka suuremad, kui lihtsalt NBA-sse valituks saada. "Tore oleks ka niisama see märk kirja saada, aga pigem tahaksin sinna minna. See on olnud mul terve elu eesmärk. Ja siiralt usun, et saan selle ka tehtud."