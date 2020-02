Henri Drell: ma ei pea ennast noortele korvpalluritele parimaks eeskujuks

19-aastane Henri Drell on välismaal korvpalli mänginud juba neli aastat. Varem Saksamaal treeninud Drell siirdus eelmisel suvel Itaaliasse, sealses meistriliigas viimasel kohal olevasse Pesaro klubisse. Noormehe sõnul on spordikultuur Pesaros väga hea, kuid organisatsioon ise on pisut rivist väljas. „Pesarost on mitmeid superstaare läbi käinud, aga nüüd on varasemate aegadega võrreldes asjad klubis muutunud,” ütles Drell enda praeguse koduklubi kohta.

Itaaliasse sattus Drell läbi klubi eelmise peatreeneri, kellega noorel eestlasel oli hea klapp. Uue treeneri tulekuga on Drelli mänguminutid aga langenud, sest too eelistab veterane ja vanemaid tegijaid. “Mul on temaga palju sõnelusi olnud, aga nüüdseks oleme ära leppinud ja asjad lähevad paremaks,” sõnas Drell ja nentis, et keerulisematel klubidel nagu Pesaro ongi raskemat kätt vaja.

Olelusvõitlust on Drelli hinnangul välismaa klubides palju, eriti raske on noore eestlasena silma paista. Noormehe sõnul peetakse teda pidevalt venelaseks ja Eestist ei ole sealsetes korvpalli ringkondades palju kuuldud. “Pesaros on väga rahvusvaheline seltskond. Alguses oli kaotuste pärast palju kaklemist, aga nüüd on vabaks lastud, sest meil pole midagi kaotada.” Ka Itaalia intensiivne publik on mängijatele suure pinge peale pannud.

Drelli unistuseks on jõuda välja NBA ridadesse. “Iga noor korvpallur peab suurelt unistama, pole mõtet ju esiliigat eesmärgiks võtta,” sõnas Drell. Tema vastu on NBA-st juba ka huvi üles näidatud, kuid valmis mängumehest jääb hetkel veel puudu. “Minu tee on Euroopas olnud väga soliidne ja sealt see kõik algabki,” avaldas noormees lootust.