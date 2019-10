Pesaro on hooaega alustanud viie kaotusega. Kolmapäeval kirjutas Itaalia portaal Pianeta Basket, et klubi otsib lisajõudu ja ohus võib teiste seas olla just Drelli koht. Et eestlane sõlmis Pesaroga kolme aasta pikkuse lepingu, saaks ta tiimi edasi jääda, aga välismängijate piirangu tõttu tuleks halvima stsenaariumi korral piirduda treeningutega.