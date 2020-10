Heino Enden: Venemaa klubid on mures nii Euroliiga kui ka VTB pärast

Heino Enden Foto: Andres Putting

Korvpallihooaeg Euroopas on alanud eripäraselt. Koroona tõttu venis mängupaus kahe hooaja vahel tavatult pikaks ja positiivsed proovid on jätnud mitme meeskonna tegutsemisele pitseri. Endise mängija ja treener Heino Endeni sõnul on olukord erinevatele palluritele mõjunud erinevalt.