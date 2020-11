Heino Enden: see ongi meie praegune tase, mida Venemaa mäng näitas

ERRi küsimusele, kas üleeilne Venemaa mäng tõi meid justkui maa peale tagasi, vastas Enden: "Eks me selles olukorras olemegi, mida Venemaa mäng meile näitas."

"See on aus olukord ja me natuke kergesti tõuseme sinna pilvedesse. See, et ootused on kõrged, on selge: korvpall on meil tähtis spordiala ja meil on noori, aga see mäng näitas ära, milleks meie praegused noorema põlvkonna mängijad võimelised on, mis tasemel nad on. See ongi meie praegune tase," lisas Enden, vahendab ERR Sport.

Mis meil vajaka jääb, et mängida Euroopa tippudega võrdselt? "Individuaalne tehnika, aga jääme ka füüsise ja enesekindlusega alla. Tegelikult meie mängijad on ju kõik üle 20 aasta vanad, välja arvatud Kerr Kriisa, ja potentsiaal ja lootus on olemas, aga seda tuleb hakata õigustama ja nüüd on selleks juba viimane aeg," vastas Enden.