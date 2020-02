Heiko Rannula Riia VEFi alistamise järel: kiidan meeskonna ühtsust, kõik olid ülitublid

"Meie jaoks on liiga liidrit võita suur asi. VEFil on aga tänavu teisigi mänge olnud nõrgematega, kus nad on lõpuga suhteliselt napilt pääsenud," sõnas Rannula Delfile ja Eesti Päevalehele.

Pärnu treeneri sõnul mängisid täna suurt rolli ka VEFi meeste vead. Kolm Läti klubi mängijat kukkusid ka viie veaga välja.

"Neil jäid juba avapoolajal just eesliini mängijad vigadega hätta. Vahepeal nad üritasid mängida päris lühikese koosseisuga. Ma arvan, et lõpuks see meie agressiivsus edu tõi. Nad jäid tõesti vigadega jänni ja meie saime palju vabaviskeid," rääkis Rannula.

Seda, et lätlased oleks tulnud mütsiga lööma, Rannula ei usu. "Mulle tundub, et tänasel päeval enam ükski tippsats ei tule mütsiga lööma. Eks kuskil sisemuses võib küll olla kergem tunne, aga ma ei usu, et nad mängu tegelikult kergelt võtavad. Nad on nii professionaalsed vennad ja treenerid."

Ühtegi oma mängijat Rannula eraldi välja tuua ei tahtnud: "Väga meeskondlik võit. Kiidan meeskonna ühtsust. Kõik, kes ka pingilt tulid, olid ülitublid."

Järgmine mäng on Pärnul kolmapäeval võõrsil Ventspilsiga ja Rannula lubab taas kõva lahingu anda. "Peale sellist võitu on alati oht keskendumine kaotada ja natukene pilvedesse minna. Üritame jalad maas hoida ja esmaspäevast hakata korralikult valmistuma. Kindlasti anname lahingu, eks paistab, mis välja tuleb," lisas Rannula.

VEF sai täna alles hooaja teise kaotuse ning jätkab 19 võiduga teisel kohal. Pärnu on 11 võidu ja 12 kaotusega kaheksas (Tabeliseis).