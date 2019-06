Heiko Rannula jätkab Pärnu peatreenerina

Pärnu Sadama juht Johan Kärp sõlmis Rannulaga kokkuleppe, mis hoiab mehe Pärnu eesotsas hooaja 2019/2020 lõpuni.

"Võtsin väikese mõtlemisaja, vaatasin natuke ringi. Viis aastat on piisavalt pikk aeg, et vaheldusele mõelda. Olime Johaniga pidevalt kontaktis ja teadsime, mis seisud on,“ rääkis Rannula.

Kärp eelistas algusest peale, et just Rannula meeskonda vedama hakkab. "Heiko on selgelt olnud minu esimene valik ja mul on hea meel, et meil õnnestus temaga lepingut pikendada.“

Eelmisele hooajale tagasi vaadates kurdab Rannula, et esimene pool sellest oli raske, kuid alates veebruarist läksid asjad positiivses suunas ja playoffidega jääb ta väga rahule. Individuaalses mõttes kiidab ta mitmeid mängijaid, kes astusid sammu edasi. Täit rahulolu muidugi ta ei tunne, kuna vigastused tegid mängijatega oma töö ja jätsid jälje.

„Plaanid on kõrged, kuid tuleb rahakotti vaadata,“ on uueks hooajaks eesmärgid seatud.

Pärnusse jäämise põhjused on erinevad.“ Esiteks pole paremaid pakkumisi olnud. Teiseks on mul olnud õnn töötada väga vingete inimestega, kes on mind usaldanud. Olen saanud areneda ja oma vigadest õppida. Meeskond on vaikselt taset tõstnud ja eks treenerina ongi ju eesmärk aina kõrgemal tasemel töötada. Lisaks noored Eesti kutid, kes tahavad paremaks saada ning super fännid. Usun, et see hooaeg näitab, kas oleme võimelised veel sammu edasi astuma või hakkab lagi vastu tulema,“ oli Rannula positiivne.

Pärnu meeskond tegi eelmisel hooajal ajalugu, mil võitis klubi ajaloos esimese medali.

Mängijatega hetkel kokkuleppeid ei ole, kuid klubi töötab selle nimel, et jätkata osade mängijatega koostööd ja leida jõudu ka välismaalt.