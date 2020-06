Gregor Arbet lõpetas korvpallurikarjääri

„Olen otsustanud, et lõpetan profikorvpalluri karjääri. Tänan südamest kôiki TOETAJAID, kes mind sellel tõusude ja mõõnadega teekonnal toetasid ja unistuste töö võimalikuks tegid!" rääkis Arbet sotsiaalmeedia vahendusel.

"Mul on siiralt hea meel, et Eesti korvpallis on andekaid ja värvikaid noori, kelle töökus ja sihikindlus hoiavad mu südameala au sees! Korvpall on mu kirg ja suur osa tuleviku visioonist. Olen osalemas FIBA Time Out 2.0 programmis ja sidunud end Taltech korvpalliklubi tegemistega. Kohtume ikka korvpallisaalis," viitas Arbet, et jääb siiski korvpalliga seotuks.

Arbet osaleb 2020 suvel alustavas FIBA Time Out 2.0 spordivaldkonna haridusprogrammis, mis on mõeldud korvpalluritele, kes soovivad edendada oma karjääri ka väljaspool korvpalliplatsi. Programm annab sportlasele praktilised ja akadeemilised teadmised ja kogemused manedžeritöö, spordijuhtimise ja ürituskorralduse valdkonnas.

Gregori uueks ametiks on Taltechi korvpalliklubi spordidirektor ning tema rolliks jääb ka esindusmeeskonna ning farmmeeskonna abistamine igapäevases treeneritöös.

Viimased kaks aastat TalTechis mänginud Arbet tuli karjääri jooksul kaheksakordseks Eesti meistriks. Eesti karikasarjas triumfeeris ta viiel korral. Mullu nimetati 36-aastane korvpallur oma saavutuste eest VTB Ühisliiga Kuulsuste Halli.

Suurema osa karjäärist Eestis mänginud Arbet jõudis aastate jooksul esindada ka kolme välisklubi. Hooaja 2004/2005 veetis ta Saksamaal DJK Würzburgi särgis. 2013. aasta jaanuaris siirdus toona Kalev/Cramos mänginud Arbet Kreeka klubi Kavala ridadesse. Sama aasta sügisel liitus ta üheks hooajaks teise Kreeka klubi Rethyhmno Aegeaniga.

