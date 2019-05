Gert Kullamäest saab TalTechi korvpalliklubi peatreener

"Kuna me tahame spordiklubina ja samas ka korvpallivõistkonnana edasi areneda, siis tuleb tõdeda, et kahel kohal töötamine muutus mingist ajast alates liiga üle jõu käivaks. Pöördusin ettepanekuga Gerdi poole ja leidsime kiiresti ühise keele: meie visioon ühtis kuidas edasi peame minema ning kuhu tahame jõuda," seisab TalTechi klubi teates.

Käbin aga meeskonnast kaugeks ei jää. „Spordiklubis töötades olen kindlasti võistkonna tegemiste juures igapäevaselt, aga senisest rohkem tahan keskenduda spordiklubi arendamisse ja tulevasele perelisale ning samas on hea meel, et Gerdi peamiseks abiliseks jääb meie korvpallikooli ambitsioonikas treener Kris Killing.

Kuna Gert on ise ka meie ülikooli korvpallimeeskonnas kunagi mänginud, suure kogemustepagasiga ning on alati olnud hingega Eesti korvpalli arendamise juures, siis leiame, et tema on just see, kes meie korvpallimeeskonna teed edasi juhtima peaks.

Soovime spordiklubi poolt Gerdile tulevases ametis edu ja jaksu. Gert alustab augustis.“

Gert kaua ei mõelnud. „Tänan Raiti ja Raidot usalduse eest, et nad mulle sellise ettepaneku tegid. Kaua mõtlemisaega ei olnud vaja, kuna olen siinkandis üles kasvanud ja mul on selle majaga erilised mälestused niikuinii. Kõike kokku pannes tuli otsus suhteliselt kiiresti. Tahame üheskoos panustada Eesti korvpalli ja meil oli koheselt ühine arusaam klubi tegevusest ja tulevikuplaanidest. Minu kui eksmängija ja treeneri jaoks on alati tähtis keskkond, et ümberringi oleks positiivne suhtumine ja usaldusväärsed inimesed. Siin on kõik minu jaoks olemas. Ootan põnevusega uut väljakutset ja loodetavasti sulandun meeskonda kiiresti.“