Gert Kullamäe viib TalTechi korvpallurid pikale Hiina turneele

Turnee alguses mängitakse üksikud kontrollmängud erinevate CBA meeskondadega ning lõpetatakse turniiriga Lanzhou linnas 26.-30. septembrini.

Kullamäe rääkis TalTechi Facebooki lehele, et teda on tagasi kutsutud igal aastal, aga erinevatel põhjustel pole võimalust olnud minna. "See aasta peatreeneriks saades otsustasin varakult uurida sügiseseid kontrollmängude võimalusi ja nendega ühendust võtta. Neile idee meeldis ning jõudsime sinnamaale, et ongi minek," rääkis ta.

"Selline reis saab võimalikuks ainult seetõttu, et hiinlased on nõus finantseerima kogu turnee. Kui selline võimalus juba tekib ühel Eesti klubil, siis kindlasti tasub sellest võimaluselt kinni haarata. Eriti meil, kel on noored mängijad, avardab antud võimalus kindlasti silmaringi ja loob uusi kontakte - miks mitte ka ülikoolitasandil. Usun ja loodan, et turnee on hea meeskonnavaimu suurendamiseks," lisas Kullamäe.

Esimene mäng kodumaal toimub aga 9.oktoobril, kus Paf Eesti-Läti korvpalliliigas peetakse kodumäng Valmiera Glass/VIA vastu. “Tahaks eraldi tänada Eesti korvpalliliidu inimesi, kes tulid vastu meie palvele alustada hooaega teistest mõned päevad hiljem teistest," ütles Kullamäe.