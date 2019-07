Gert Kullamäe TalTechi mängujuhtidest: noored ja vihased mehed

"TalTechi korvpallitiim on komplekteeritud ning nüüd on aeg teieni tuua järgnevate nädalate jooksul 2019/20 hooaja mängijad," seisab ülikoolimeeskonna Facebooki postituses.

"Ütleme omalt poolt, et oodata on üllatusi, kuid kindlasti ei puudu nii mõnigi vana tuttav nägu. Mängujuhtide osas meil muudatusi ei toimunud, seega võib sügisel platsil taas näha end tõestanud Norman Käbinit ning Eric Schmalzi. Peatreener Gert Kullamäe iseloomustab meie mängujuhte Normanit ja Ericut kui noori ja vihaseid mehi. Ta loodab, et nende areng jätkub ning nad astuvad sammu edasi oma korvpalluri teel."