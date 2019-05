G4S Noorteliiga neidude U18 vanuseklassi meistriks krooniti Tartu Kalev

Kohtumise avaveerand lõppes 18:18 viigiseisul. Teisel mänguperioodil haaras initsiatiivi Tartu, kes läks Belinda Lepmetsa vedamisel viis minutit enne neljandiku lõppu ette 37:24. Veerandi teises pooles sattus hoogu ka tartlannade liider Anna Gret Asi ja hingetõmbepausiks rebisid valgesärgid ette juba 20 punktiga – 52:32.

Kolmandal veerandil näitas Audentes aga uut hingamist, võites neljandiku 21:11 ja vähendades vahe enne otsustavat veerandaega 10-punktiliseks – 63:53.

Mängu lõpus püsis tartlannade eduseis kaugvisete toel turvaline ja Eesti meistritiitel võideti lõpuks seitsme punktiga.

Anna Gret Asi tõi värskete Eesti meistrite parimana 20 punkti, 11 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu. Belinda Lepmets tegi samuti suurepärase mängu, kogudes 19 punkti, 8 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu.

Audentese resultatiivsemad olid Marie Anette Sepp 26 silma, 6 lauapalli ja 8 sööduga ning Triinu Ojala 20 punkti ja 8 lauapalliga. Kaksikduubliga sai maha Helena Stina Svilberg, kogudes 17 punkti ja 14 lauapalli.

Finaalturniiri kõige väärtuslikuma mängija tiitliga pärjatud Anna Greti Asi sõnas mängujärgses intervjuus, et võidu tõi naiskonnale aktiivne kaitsemäng. „Teisel veerandil muutusime agressiivsemaks ja mängisime kaitses võistkondlikumalt. Tänu sellele saime kiirrünnakutest lihtsaid korve ja see avaldus kohe ka skooris (Tartu võitis teise veerandi 34:14, toim.).“ Isiklikus plaanis Asi edukalt lõppenud hooajaga sajaprotsendiliselt rahule ei jäänud. „Oleksin tahtnud naiskonnale parem liider olla. See jääb natuke kripeldama.“