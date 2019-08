FOTOUUDIS | Itaalia kõrgliigaklubi tervitas Henri Drelli

Raul Ojassaar reporter RUS

Henri Drell ja Ario Costa Foto: Pesaro Basket

Kuigi Henri Drelli liitumine Itaalia kõrgliigas palliva Pesaro meeskonnaga on juba mõnda aega kindel olnud, postitas klubi nüüd sotsiaalmeediasse ka foto, kus on näha, et noor eestlane on uue klubi juurde ka pärale jõudnud.