FOTOUUDIS | BC Kalev/Cramo sai uue logo

Tänasel meeskonna esitlusel avalikustasime BC Kalev/Cramo uue logo. Keerulise viimase poole aasta jooksul on nii maailmas kui ka klubis palju muutunud. Tänavu saab BC Kalev/Cramo logo juba 15-aastaseks ning leidsime, et on aeg viia sisse muudatus ning arendada edasi klubi identiteeti/nägu. Mõeldes nii fännide, mängijate kui ka klubi väärtustele, jõudsime sümboli otsingutel Vana Toomaseni. Tema lugu sarnaneb Taaveti ja Koljatiga, kandes endas väärtusena Kalev/Cramole omast underdog mentaliteeti, ükski meeskond ei ole ületamatu ning hambaid näidatakse ka kõige tugevamatele võistkondadele. Toomas oli legendi järgi vaesest perest pärit poiss, kes ühel päeval sai ootamatult võimaluse osaleda Tallinnas toimunud puidust papagoi laskmise võistlusel. Võistlusel ebaõnnestusid ka parimad vibukütid, kuni anti võimalus Toomasele. Pulga otsa paigutatud sihtmärk langes esimese lasuga. Peale võistlust olevat linnapea poisi hariduse eest tasunud ning hiljem talle auväärt linnavahi ameti määranud. Aastate jooksul kujunes Toomasest väga austatud ja hea linnavaht, kelle suhtumist ja vastutustunnet hinnati. Vananedes sai Toomasest Vana Toomas ning pärast surma otsustas linn tema auks teha tuulelipu, et Toomas saaks Tallinnal igavesti silma peal hoida. Miks see lugu meid kõnetas? BC Kalev/Cramo oli Eesti meistriliigaga ning hiljem VTB Ühisliigaga liitudes mitmeid aastaid üks nõrgemaid klubisid, kuid sammhaaval jõuti järgmisele tasemele. Tänu järjepidevale tööle, järeleandmatule vaimule ja töökatele inimestele teenisime ka meie, sarnaselt Vana Toomasele, nii konkurentide kui ka fännide austuse. Oleme nagu Vana Toomas – väikesed, aga kanged. Vana Toomas, kui Tallinna üks etalone ja eeskujusid, vaatab üle linna ning on alati valmis selle eest seisma - nii nagu ka BC Kalev/Cramo. #seeolememeie