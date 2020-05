FOTOD | Mitte ainult Lepmets. Muposse läks tööle ka tuntud meistriliiga korvpallur

Toimetas: Gunnar Leheste gunnar.leheste@delfi.ee RUS

Kent-Kaarel Vene paremal. Foto: Tallinna munitsipaalpolitsei amet

Kui nädala alguses selgus, et Tallinna Munitsipaalpolitsei ridadega on liitunud Eesti jalgpallikoondise ja FCI Levadia väravavaht Sergei Lepmets, siis täna teatas Mupo, et nende kollase vesti on selga tõmmanud ka Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna mängija Kent-Kaarel Vene.