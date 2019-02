FOTOD JA VIDEO | Janari Jõesaar läbis Tenerife klubis arstliku kontrolli ning tegi tutvust meeskonnaga

Tänaseks on seljataga ka mitu treeningut. Esimene mäng ootab ees nädalavahetusel, kui Hispaania liiga 21. voorus minnakse võõrsil kokku Zaragozaga.

Tenerife Iberostar mängib ka FIBA Meistrite liigas, kus alagrupi võitjana jõuti play-off'i. Väljalangemismängud algavad 6. märtsil.

Jõesaar on Kristjan Kanguri ja Siim-Sander Vene järel meie kolmas meeskorvpallur, kes Hispaania kõrgliigasse mängima pääsenud.

[ENG] 👁‍🗨 After landing on the Island yesterday, Janari Jõesaar passed medical tests at @hospiten Rambla.



🏀 The black and yellow player practices now with his new teammates. Welcome! #LetsgoCanarias pic.twitter.com/rR8DdsxDOh