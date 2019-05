FOTOD JA TIPPHETKED | Seljavõit! Kalev/Cramo ei jätnud "väiksele Kalevile" varianti ja krooniti 11. korda Eesti meistriks

"Kui tagasi vaadata, siis esimeses mängus meil võimalus oli, aga oma lolluste tõttu seda kätte ei saanud. Väga lihtsad pallikaotused keskjoonel - me polnud nendeks üllatusteks valmis. Sel aastal hõbe. Kasvame, oleme kogenumad... Miks mitte järgmsiel aastal vähe rohkem võite koguda!"

Kalev/Cramo kapten Kristjan Kangur: "Tuli nii, nagu pidi tulema. Võitsime seeria kolme mänguga ära - see on see, mis lõpuks loeb. Oleks esimeses, teises või kolmandas mängus isegi ühe punktiga parem olnud - see ei võta meilt võitu ära. Saime töö tehtud!"

Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys: "Tiitlivõidu üle on väga hea meel! Esimene mäng tegime endal elu natuke närviliseks, aga teises ja kolmandas mängus olime keskendunud ning viisime töö õigel moel lõpuni."