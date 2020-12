FOTOD JA TIPPHETKED | Kalev tegi vägeva comebacki, kuid Kirvese viimase sekundi vise viis pronksmedalid Pärnusse!

Võiduviske tabas 0,8 sekundit enne lõppu Mihkel Kirves. Kalevi peatreener Martin Müürsepp võttis veel aja maha ning lõpukella kõlades saatis Brandis Raley-Ross teele kaugviske, mis ei tabanud.

Pärnu parimana viskas Robert Valge 20 punkti. Kirves oli mängu parim lauapallide hankija (14), punkte kogus Kirves 8. Kalevi skooriliider Brandis Raley-Ross hiilgas 34 punktiga, Emmanuel Wembi arvele kanti 18 punkti ja 6 lauda.

"Palju juttu oli sellest, et eilne poolfinaal oli kõva pettumus. Ise tekitasime põhiturniiriga sellised ootused, mis panid meile pinged peale, millega me toime ei tulnud. See Final Four oli pettumus. Ilmselgelt põlesime läbi," nentis Pärnu peatreener Heiko Rannula nädalavahetust kokku võttes.

Kell 18 algavas finaalmatšis kohtuvad BC Kalev/Cramo ja karikavõistluste finaaletappi võõrustav Rakvere Tarvas.



