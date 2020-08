FOTOD | Eesti korvpalli 100. sünnipäeva puhul rünnatakse Guinnessi rekordit

Energiakontserni Utilitase abiga viiakse Eesti korvpalli 100. sünnipäeva raames kaheksal väljakul läbi suuremad renoveerimistööd. Äsja uue kuue saanud väliväljak Tallinnas Ehitajate teel on üks neist. Haabersti linnaosa vanem Andri Hanimägi usub, et korvpallil on rohelise mõtteviisi edasikandmisel suur roll.

„46 000 elanikuga Haaberstis on kümme korvpalliväljakut, mida me igal aastal korras hoiame. Soovin tänada Utilitast ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit, kellega koostöös saab Ehitajate tee väliväljak olema meie kõige modernsem korvpalliplats. Rohelises ja keskkonnasõbralikus Tallinnas peab olema võimalik värskes õhus sportida ja korvpall on selleks suurpärane võimalus. Puhas ja korras spordiväljak on hea keskkond, mida elanikud kasutada ja hoida soovivad. Iga korvpallur teab kui oluline on visata pall korvi ja samamoodi peaks iga inimene teadma kui oluline on visata prügi konteinerisse.“

Lisaks Ehitajate tee väljakule saavad uue näo palliplatsid Kärdlas, Valgas, Keilas, Raplas, Maardus, Jõgeval ja Haapsalus. Utilitase tegevjuht Priit Koit sõnas, et väljakute korrastamise aktsioon ühtib igati ettevõtte rohelise mõtteviisiga.

„Meil on suur au olla Eesti korvpallikoondise peatoetaja juba mitmeid aastaid ja me teame väga hästi, kust meie parimad mängijad tulevad – nad tulevadki kogukonna korvpalliväljakutelt. Seepärast haakus platside korrastamise idee meie väärtustega kõige paremini. Suur tänu kõikidele omavalitsustele, kellega koostöös saame anda oma panuse Eesti korvpalli väärika 100. sünnipäeva tähistamisel. Võimalus pakkuda kogukondadele vabas õhus sportimise võimalust on meie jaoks väga oluline.“ Korvpalliväljakute korrastamisele saavad kõik korvpallisõbrad oma panuse anda. Eesti Korvpalliliit ja Maailmakoristuspäev kutsuvad üles kõiki oma kodukoha platse koristama. „Tegelikult on nii Maailmakoristus kui korvpall vägagi Eesti asjad ja on loogiline, et me Eesti korvpalli 100. sünnipäeval koostööd teeme. Korvpallikogukonna potentsiaal selles ettevõtmises on meeletu ja ma loodan, et me saame 19. septembril üheskoos midagi suurt ära teha,“ sõnas Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet.

Alaliidu peasekretär Keio Kuhi: „Tahan tänada Haabersti linnaosavalitust ja Utilitast, et oleme saanud Ehitajate tee väliväljaku näol Tallinnasse juurde ühe esindusliku korvpalliplatsi. Eestis on kokku üle 900 välikorvpalliväljaku ja meil on suur rõõm, et saame üheskoos anda paljudele neist uue ilme. Tänu Maailmakoristuspäevale saab meie ettevõtmine olema veelgi suurem. Kutsun üles korvpallikogukondi kõikides regioonides koristuspäeva ja 100 000 vabaviske Guinnessi rekordi püstitamisega liituma. Iga inimene saab anda oma panuse!“